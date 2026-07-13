Французский боксер полутяжелого веса Ленни Патрач (8-0-1, 5 КО) в комментарии LuckyPunch поделился эмоциями от предстоящего поединка против олимпийского чемпиона Александра Хижняка (1-0, 1 КО). Напомним, бой состоится 25 июля в Саудовской Аравии.

Француз отметил выдающиеся достижения украинца в любителях и оценил его перспективы на профессиональном ринге.

Менеджер Алекс Кузнецов связался с нами в начале июня, и мы сразу согласились, поскольку я знал Александра Хижняка благодаря его выдающейся любительской карьере. Для меня большая честь иметь возможность встретиться на ринге с таким боксером.

Его переход из любительского бокса в профессиональный, на мой взгляд, происходит вполне естественно, так как у него агрессивный стиль бокса, который поможет ему в профессионалах.

Для меня этот бой это осуществление мечты. Возможность выступить на таком большом вечере бокса против такого соперника, как Хижняк. Я с нетерпением жду этого поединка. Боксировать на вечере бокса, где выступает Энтони Джошуа — это отличная возможность заявить о себе и привлечь к себе внимание.