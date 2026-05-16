Хижняк впервые после Олимпиады-2024 провел бой на любительском ринге
Титулованный украинец с победы начал выступление на турнире в Сербии
около 4 часов назад
Олимпийский чемпион Парижа-2024 по боксу Александр Хижняк вернулся к выступлениям в составе национальной сборной Украины.
Хижняк удачно стартовал на международном турнире Belgrade Winner Tournament в Сербии.
Украинец победил представителя Турции Эмре Парлака техническим нокаутом в третьем раунде.
Бой прошел в весовой категории до 80 кг.
Для Хижняка это первый турнир в любительском боксе после Олимпиады-2024.
Напомним, в апреле Александр дебютировал в профессионалах, одержав победу над колумбийским боксером Вильмером Бароном.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05