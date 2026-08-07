Чеботарь проведет бой против мексиканца — известна дата
Василий выйдет на ринг 28 августа
Боксер полусреднего веса Василий Чеботарь (17-0, 8 КО) проведет следующий поединок в рамках вечера бокса IBA NOMAD.
Соперником Чеботаря станет мексиканец Хосе Мигель Боррего (23-5, 18 КО). Бой состоится 28 августа в Астане (Казахстан).
Это будет первый бой Чеботаря с июня 2025 года, когда он победил Назри Рагимова единогласным решением судей на турнире в Киеве.
В результате российского обстрела был поврежден известный тренировочный зал в Сумах.
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