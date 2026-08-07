Владимир Кириченко

Президент Matchroom Boxing Эдди Хирн для iFL TV заявил, что планирует организовать поединок скандального американского боксера Джаррелла Миллера (27-1-2, 22 КО) против обладателя титула WBA в супертяжелом весе россиянина Мурата Гассиева (34-2, 27 КО).

«С WBA возникла небольшая путаница. Гассиев – чемпион. Ему следует драться с Джарреллом Миллером, нашим бойцом, и мы сейчас ведем переговоры по этому поводу. Надеемся, что Джаррелл Миллер сможет победить Гассиева. Тогда мы сможем организовать бой Миллера против Кабайела. Есть множество поединков, которые можно устроить».

Миллер занимает второе место рейтинга WBA. Обязательным претендентом является Мозес Итаума, но он может потерять этот статус, так как будет участвовать в чемпионском поединке за другой пояс – IBF.

Недавно WBA заявила, что ошибочно назвала Миллера претендентом в супертяжелом весе.

Ранее Гассиев поблагодарил Усика.