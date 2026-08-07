Владимир Кириченко

Сеть спортивных клубов Iron House сообщила, что в результате российского обстрела был поврежден один из их залов.

«На этом видео – последствия российского обстрела. К сожалению, один из наших залов, по адресу ул. Металлургов, 17-А, подвергся повреждениям. Честно говоря, больно смотреть на место, в которое мы вложили столько сил, времени и души. Но самое главное – все живы. А все остальное мы восстановим. До понедельника зал не будет работать. Если ситуация изменится, мы сразу сообщим. Надеемся, что уже с понедельника сможем возобновить тренировки, даже если еще будут продолжаться ремонтные работы. На полное восстановление, вероятно, понадобится несколько недель».

В этом зале тренировались боксерки молодежных сборных тренера Дмитрия Дуброва. Ранее здесь также работали бойцы ММА Кирилл Горобец и Сергей Гузев.

Ранее сообщалось, что встреча с Усиком повлияла на взгляды Трампа на войну Украины с Россией.