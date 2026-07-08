Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом дивизионе украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) находится на продвинутой стадии переговоров о прощальном поединке против американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО). Об этом сообщает The Ring.

Бой может состояться позже в этом году в США.

Ранее директор команды Усика Сергей Лапин рассказывал инсайдеру The Ring Майку Коппинджеру, что также рассматривается бой против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса.

Однако, как сообщается, именно Уайлдер является явным фаворитом на этот поединок.

26 июня стало известно, что Усик сделал чемпионские пояса вакантными.

Ранее в США объяснили, почему Уайлдер имеет право на бой с Усиком.