Усик ведет переговоры о прощальном бое против экс-чемпиона мира из США
Украинский боксер готовит для карьеры финальный аккорд
около 2 часов назадПодписаться в
Александр Усик / Фото - ВВС
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом дивизионе украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) находится на продвинутой стадии переговоров о прощальном поединке против американца Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО). Об этом сообщает The Ring.
Бой может состояться позже в этом году в США.
Ранее директор команды Усика Сергей Лапин рассказывал инсайдеру The Ring Майку Коппинджеру, что также рассматривается бой против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Джона Джонса.
Однако, как сообщается, именно Уайлдер является явным фаворитом на этот поединок.
26 июня стало известно, что Усик сделал чемпионские пояса вакантными.
Ранее в США объяснили, почему Уайлдер имеет право на бой с Усиком.