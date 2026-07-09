Известный британский промоутер и глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV поделился мыслями о дальнейшей карьере абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО).

Хирн подчеркнул, что украинский боксер имеет полное право самостоятельно выбирать соперников, несмотря на требования санкционирующих организаций. Кроме того, промоутер прокомментировал слухи о возможном поединке украинца против американского экс-чемпиона Деонтея Уайлдера (25-0, 16 КО) под эгидой нового промоушена Zuffa Boxing.

Усик заслужил право выбирать, не так ли? Он дважды был абсолютным чемпионом. Он не хочет, чтобы ему указывала организация, с кем он должен драться, потому что он не пытается удерживать пояса. Он не пытается их собирать. Он уже всего добился. Понимаете, о чем я? Говорят, что он проведет бой на Zuffa против Уайлдера, его последний бой.

Я думаю, что они попытаются использовать его, чтобы легитимизировать пояс. Чтобы люди говорили: «О, смотрите, Усик завоевал пояс Zuffa. Наверное, он важен».

Он заслужил право делать все, что захочет. Так что удачи ему.