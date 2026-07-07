Руис проведет поединок против бывшего спарринг-партнера Усика
Бой может состояться на шоу в Ньюарке
около 3 часов назадПодписаться в
Переговоры о поединке между бывшим чемпионом мира в супертяжелом дивизионе американцем Энди Руисом-младшим (35-2-1, 22 KO) и поляком Дамианом Кныбой (17-1, 11 КО) находятся на продвинутой стадии. Об этом сообщил журналист и инсайдер Майк Коппинджер.
Стороны договариваются о бое 4 сентября в Ньюарке, штат Нью-Джерси.
Этот поединок станет главным событием шоу, в рамках которого также встретятся Остин Вильямс и Вито Мєльницки-младший.
Руис в последний раз выходил на ринг в августе 2024 года, когда провел бой вничью с Джарреллом Миллером. Кныба в январе проиграл Агиту Кабайелу техническим нокаутом.
Напомним, обидчик Джошуа подписал контракт с промоушеном президента UFC.
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