Владимир Кириченко

Переговоры о поединке между бывшим чемпионом мира в супертяжелом дивизионе американцем Энди Руисом-младшим (35-2-1, 22 KO) и поляком Дамианом Кныбой (17-1, 11 КО) находятся на продвинутой стадии. Об этом сообщил журналист и инсайдер Майк Коппинджер.

Стороны договариваются о бое 4 сентября в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Этот поединок станет главным событием шоу, в рамках которого также встретятся Остин Вильямс и Вито Мєльницки-младший.

Andy Ruiz and Damian Knyba are in advanced talks for a fight on Sept. 4 in Newark, New Jersey, sources tell @ringmagazine. Knyba is Polish and should draw well in NJ. Fight would headline a show paired with Ammo Williams-Vito Mielnicki. pic.twitter.com/HFxM6lmFDf — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 6, 2026

Руис в последний раз выходил на ринг в августе 2024 года, когда провел бой вничью с Джарреллом Миллером. Кныба в январе проиграл Агиту Кабайелу техническим нокаутом.

Напомним, обидчик Джошуа подписал контракт с промоушеном президента UFC.