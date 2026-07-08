Денис Седашов

Британский супертяжеловес Мойзес Итаума в интервью IFL TV прокомментировал переговоры о поединке между Александром Усиком (45-4-1, 43 KO) и Деонтеем Вайлдером (25-0, 16 KO). По информации источников, бой находится на стадии обсуждения и может состояться осенью в США.

Итаума заявил, что основной мотивацией украинца является финансовая составляющая, так как большие гонорары боксер начал получать только в последние годы.

Он хочет денег. Надо помнить, что когда Усик был в тяжелом весе, и даже на ранних этапах в супертяжелом весе, он не зарабатывал столько денег, сколько зарабатывает последние несколько лет. Я не слежу за его деньгами, но за последние год-два или даже три года своей карьеры он, вероятно, заработал такую огромную сумму, что не готов уйти из спорта. Я его не обвиняю. И дело в том, что он из страны, где бокс не так популярен, как в Великобритании или Америке. Поэтому он использует свои возможности по максимуму. И я его нисколько не обвиняю. Я знаю, что он тренируется в Валенсии. Думаю, это может быть связано с другими причинами, которые не имеют отношения к боксу. Но ему готовы платить большие гонорары. Я его не осуждаю. Мозес Итаума

Жертва Кличко дал совет Вайлдеру, как победить Усика.