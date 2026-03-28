Бой чемпиона мира из России не состоится в андеркарте боя Усик – Верховен
Он возглавит шоу в Екатеринбурге
около 2 часов назад
Российский обладатель титулов WBA, WBO и IBF в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) не проведет бой в андеркарде поединка чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против звездного кикбоксера Рико Верхувена. Об этом сообщает Дэн Рафаэль.
«Согласно источникам, обязательная защита титула IBF в полутяжелом весе Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта не состоится в рамках кард Усека в Египте, как планировалось ранее. Вместо этого бой возглавит карточку турнира RCC Promotions в Екатеринбурге, Россия, в мае, точная дата будет объявлена позже».
Бой между Усиком и Верхувеном пройдет 23 мая в Гизе, Египет.
Напомним, что IBF приказала Биволу провести бой с Айфертом еще в июле 2025-го, но россиянин до сих пор этого не сделал из-за перенесенной операции на спине. Его последний бой состоялся в феврале прошлого года, когда он победил россиянина Артура Бетербиева в реванше.
Немец Айферт последнее время выходил на ринг в августе 2024-го, когда победил венесуэльца Карлоса Эдуардо Хименеса.
Напомним, IBF откладывала промоутерские торги по поводу боя Бивола и Айферта 5 недель подряд.
