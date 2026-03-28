Российский обладатель титулов WBA, WBO и IBF в полутяжелом дивизионе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) не проведет бой в андеркарде поединка чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против звездного кикбоксера Рико Верхувена. Об этом сообщает Дэн Рафаэль.

«Согласно источникам, обязательная защита титула IBF в полутяжелом весе Дмитрия Бивола против Михаэля Айферта не состоится в рамках кард Усека в Египте, как планировалось ранее. Вместо этого бой возглавит карточку турнира RCC Promotions в Екатеринбурге, Россия, в мае, точная дата будет объявлена позже».

Per sources, unified light heavyweight champion Dmitry Bivol's IBF mandatory defense vs. Michael Eifert will not take place on the Usyk card in Egypt as had been in the works. Instead, it will topan RCC Promotions card in Ekaterinburg, Russia, in May on a date to be announced.… — Dan Rafael (@DanRafael1) March 27, 2026

Бой между Усиком и Верхувеном пройдет 23 мая в Гизе, Египет.

Напомним, что IBF приказала Биволу провести бой с Айфертом еще в июле 2025-го, но россиянин до сих пор этого не сделал из-за перенесенной операции на спине. Его последний бой состоялся в феврале прошлого года, когда он победил россиянина Артура Бетербиева в реванше.

Немец Айферт последнее время выходил на ринг в августе 2024-го, когда победил венесуэльца Карлоса Эдуардо Хименеса.

Напомним, IBF откладывала промоутерские торги по поводу боя Бивола и Айферта 5 недель подряд.