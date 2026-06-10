Владимир Кириченко

Бывший временный чемпион WBC в легком весе мексиканец Уильям Сепеда (33-1, 27 KO) и экс-обладатель титула во втором полулегком весе Ламонт Роуч (25-1-3, 10 КО) провели первую дуэль взглядов.

Бой пройдет 1 августа на шоу в Лас-Вегасе. На кону будет вакантный титул чемпиона мира WBC в легком весе.

The first FACE-OFF between William Zepeda & Lamont Roach Jr. ‼️#TheFight | #RoachZepeda | Aug 1 | LIVE on DAZN and TNT ▪️ pic.twitter.com/kGzsFE4E6W — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 9, 2026

В своем последнем поединке Роуч бился против Исаака Круса (28-3-2, 18 KO) – бой завершился вничью (115-111 в пользу Круса и дважды 113-113).

Сепеда в июле прошлого года провел бой против Шакура Стивенсона и проиграл ему единогласным решением судей – дважды 110-118 и 109-119.

Напомним, украинец Василий Ломаченко возобновил карьеру и стал свободным агентом.