Прошла дебютная битва взглядов между участниками титульного боя в весовой категории Ломаченко.
На кону поединка будет стоять пояс WBC
около 1 часа назадПодписаться в
Роуч и Сепеда / Фото - Yahoo
Бывший временный чемпион WBC в легком весе мексиканец Уильям Сепеда (33-1, 27 KO) и экс-обладатель титула во втором полулегком весе Ламонт Роуч (25-1-3, 10 КО) провели первую дуэль взглядов.
Бой пройдет 1 августа на шоу в Лас-Вегасе. На кону будет вакантный титул чемпиона мира WBC в легком весе.
В своем последнем поединке Роуч бился против Исаака Круса (28-3-2, 18 KO) – бой завершился вничью (115-111 в пользу Круса и дважды 113-113).
Сепеда в июле прошлого года провел бой против Шакура Стивенсона и проиграл ему единогласным решением судей – дважды 110-118 и 109-119.
Напомним, украинец Василий Ломаченко возобновил карьеру и стал свободным агентом.