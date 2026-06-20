Денис Седашов

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в интервью Didenko_boxing рассказала, на каких основаниях бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) покинул ряды Вооруженных Сил Украины.

По словам функционера, в начале полномасштабного вторжения титулованный боксер подписал контракт и стал военнослужащим. Однако впоследствии Ломаченко официально уволился со службы на законных основаниях.

— Вопрос о Василии. Правильно ли я понимаю, что он был мобилизован, но сейчас как будто либо комиссован, либо демобилизован?

— Я объясню. Он был добровольцем, подписал в начале войны контракт, был солдатом военной части. Я даже помнила цифры – номер военной части. Сейчас уже более двух лет я не делала этих выездов. И когда у него родилась Таечка, его третий ребёнок, прекрасная девочка, то, соответственно, в соответствии с законодательством, он уволился из армии и сейчас не является военным.

То есть, по сути, всё это время мне было очень трудно оформлять [выезды на поединки], потому что когда ты военный и служишь, то разрешение оформляется не только на уровне Минмолодежспорта, но и на уровне министра обороны.

Усик может потерять пояс WBC. Шатерникова назвала дедлайн для переговоров по бою с Кабайелом.