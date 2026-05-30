Денис Седашов

Непобежденный чемпион UFC в легком весе Илья Топурия поделился мнением о потенциале Александра Усика в смешанных единоборствах.

Испано-грузинский боец отметил уникальную антропометрию и пластику украинского боксера. По мнению Топурии, при должной подготовке в компонентах борьбы Усик стал бы серьезной силой в самом престижном ММА-промоушене мира. Слова приводит Source of Boxing.

То, как Усик двигается… Кажется, у него есть и какая-то борцовская база. И еще учитывая его весовую категорию – он супертяжеловес. Он просто монстр. Если Усик отработает хорошую защиту от тейкдаунов — а руки у него уже есть – да, он мог бы добиться определенного успеха в UFC. Илья Топурия

Напомним, на шо в Гизи Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

