Денис Седашов

Владелец временного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабаэль (27-0, 19 KO) заявил, что действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO Александр Усик (25-0, 16 KO) откажется от пояса WBC. Немецкий боксер является обязательным претендентом по линии этой организации. Слова приводит talkSPORT.

Честно говоря, я думаю, что Александр Усик освободит титул WBC. Фрэнк [Уоррен] ведет переговоры с командой Усика, и мы подождем неделю, чтобы узнать позицию Усика, а потом посмотрим. Но я считаю, что Усик не захочет драться со мной, хотя мне хотелось бы встретиться с ним. Многие в Германии ждут этот бой. Это самое крупное событие, которое мы можем организовать в боксе прямо сейчас. Мы можем собрать полный стадион. Агит Кабайел

На данный момент 33-летний Кабаэль и 39-летний Усик не имеют официально утвержденных дат для своих следующих поединков.

Сулейман объявил следующего соперника Александра Усика.