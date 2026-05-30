Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен (1-1, 1 КО в боксе) оценил силу удара чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО).

Нидерландец отдал должное боксерскому интеллекту Усика, однако заявил, что в его карьере были бойцы с куда более разрушительным ударом. Слова приводит TalkSport.

Он очень технический и умный боец, и у него хорошая сила удара. Ничего сумасшедшего, но Усик умеет бить. Впрочем, у него не самый сильный удар, с которым я когда-либо сталкивался. Он не самый сильный, кто меня бил – это был Сэмми Схилт. Он бил гораздо жестче. Большой парень с большой силой. Рико Верховен

Напомним, Александр Усик одержал победу над Рико Верхувеном техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего организаторы и промоутеры шоу раскритиковали действия рефери в ринге.

