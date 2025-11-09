Американский супертяжеловес Джаррелл Миллер (26-1-2, 22 КО) поделился подробностями сорванного боя с Дереком Чисорой (36-13, 23 KO).

В интервью Seconds Out он рассказал, что контракт на бой был подписан, однако поединок так и не состоялся.

Я немного разочарован в Чисоре. Мы подписали соглашение, но возникли проблемы с VADA. Вообще, это типичная история для бокса — особенно, когда речь идет обо мне. Промоутеры знают, что я могу продавать билеты, используют мое имя на афишах, продают несколько тысяч билетов, а затем вдруг убирают меня из карда, ссылаясь на какие-то нюансы в контракте.

Чисора был готов, он звонил мне несколько раз. Все шло нормально, пока я не услышал о боях Диллиана Уайта и Джермейна Франклина. Не знаю, что случилось — Чисора не из тех, кто уклоняется. Возможно, кто-то вмешался и сорвал договоренность. В США есть люди, которые ведут переговоры от моего имени, и, похоже, они могли все испортить.