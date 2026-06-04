Владимир Кириченко

Временный обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) в своем Instagram поделился мыслями о поединке против чемпиона WBC, WBA и IBF в хевивейте Александра Усика (25-0, 16 КО).

«У Усика был тяжелый поединок, и он также заслуживает еще неделю покоя с семьей. Но надеюсь, на следующей неделе мы узнаем больше.

А пока что мы «подгоняем лошадей».

Что ты думаешь об Усике, если он не примет бой?

«Ничто не может изменить того, чего он достиг в этом спорте. Александр – легенда, и именно поэтому я хочу с ним биться. Но если он не хочет биться со мной, он должен отойти в сторону и дать следующему поколению занять свое место».

Усик подтвердил готовность биться с немецким боксером, когда тот поднялся к нему на ринг после боя с Рико Верхувеном.

Напомним, WBC санкционировала поединок Усик – Кабайел.