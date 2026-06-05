Владимир Кириченко

Легендарный британский промоутер Фрэнк Уоррен для The Stomping Ground рассказал о переговорах по поединку обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика (25-0, 16 КО) против временного чемпиона WBC Агита Кабайела (27-0, 19 КО).

«Мы выясним, что осталось у Усика, потому что следующим он должен драться с Кабайелем. WBC санкционировала этот бой. У него есть 30 дней на переговоры. Если мы не договоримся об условиях, то будут промоутерские торги. Иначе ему придется освободить пояс».

Как вы думаете, есть ли вероятность, что он освободит пояс? Его Высокопреосвященство после боя с Рико сказал, что они хотят реванш.

«Они могут провести реванш, но ему придется освободить пояс. Агит ради этого усердно работал. Мы все ради этого усердно работали. Он долго был претендентом. Он временный чемпион. Усику нужно защищать титул. Мы не согласимся на меньшее».

Усик в предыдущем бою победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.

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