Денис Седашов

Британский тренер Барри Макгиган высказался о будущем поединке между экс-чемпионом в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейком Полом (12-1, 7 КО). Наставник резко раскритиковал саму идею боя и перспективы Пола. Слова приводит SecondsOut.

По словам Макгигана, у Пола нет ни единого шанса против Джошуа, а мотивом для британца может быть только огромный гонорар.

Какой дурак. Абсолютный идиот, Джейка полностью уничтожат. Если это правда, его полностью уничтожат, и знаешь, кто может обвинить Джошуа? Этот парень предложил ему 35 или 40 миллионов. Боже Всемогущий, это невероятно, скажем так. Барри Макгиган

Поединок Джошуа – Пол запланирован на 19 декабря 2025 года в Майами.

Фроч не верит в бой Джошуа против Пола: «Все сделано ради пиара».