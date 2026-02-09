Британский ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-13, 23 КО) рассказал о поединке против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе, а сейчас мэра Киева Виталия Кличко.

Цитирует Чисору BoxingScene.

«Это одна из таких ситуаций, когда думаешь: «Я тут главный. Давай, ограбь меня».

Это сложно. Некоторые мужчины просто проигнорируют такое, но я не могу. Я очень злопамятный тип. Если есть проблема, я должен тебя найти. Я не умею держать это в себе. Я настолько мелочный, что если ты меня выбесил, мне нужно как-то ответить.

С братьями Кличко я готовился к первому бою шесть месяцев, потратил кучу денег, так и не вернул их, а они просто отменили бой, когда я уже приехал в Германию.

Во время битвы взглядов я подумал: ну и черт с ним, я его ударю. И я его ударил – сейчас об этом жалею. Если он это смотрит, я извиняюсь за ту пощечину. А потом в ринге я снова увидел брата – Владимира. Думаю: да пошло оно все, и я плюнул в него. Об этом я тоже жалею и прошу прощения.

А после поражения я подумал: я проиграл бой, но не разгромно. Мне нужен еще один большой гонорар. И кого я вижу? Дэвида Хэя – и только Дэвида Хэя. Это хороший гонорар. Это деньги».