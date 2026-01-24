Денис Седашов

Бывший чемпион мира, а ныне тренер Вячеслав Сенченко поделился мыслями по поводу возможного возвращения экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко на ринг. Слова приводит sport-express.ua.

На вопрос о вероятных соперниках Кличко — Даниэля Дюбуа, Фабио Вордли и Тайсона Фьюри — Сенченко отметил:

Возвращение Владимира на ринг – это реально. Вячеслав Сенченко

Относительно потенциальных поединков он добавил:

Бой с Фьюри маловероятен. С Уордли – реальный. С Дюбуа – не уверен. Оптимальным соперником считаю Уордли. Конечно, я бы посмотрел бой с Фьюри, потому что мы долго ждали реванша, а он так и не состоялся. Трудно сказать, кто победит. Шанс есть почти с всеми. Вячеслав Сенченко

Владимир Кличко посетил Всемирный экономический форум в Давосе.