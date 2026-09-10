Чисора — о реванше Дюбуа и Уордли: «Бой будет таким же»
Реванш состоится 17 октября
Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-14, 23 КО) прокомментировал предстоящий повторный поединок между обладателем титула WBO Даниэлем Дюбуа (23-3, 22 КО) и Фабио Вордли (20-1-1, 19 КО). Слова цитирует Boxing News Online.
Я не знаю, зачем нам этот реванш. Бой будет таким же. Этот нос снова раскроют.
Реванш состоится 17 октября на O2 Arena в Лондоне. В первом бою в мае Дюбуа победил Вордли техническим нокаутом в 11-м раунде.
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