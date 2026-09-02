Дюбуа и Вордли провели дуэль взглядов перед реваншем
Бой состоится 17 октября
Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) и бывший обладатель этого титула Фабио Вордли (20-1-1, 19 КО) провели первую дуэль взглядов перед повторным поединком.
Реванш британских супертяжеловесов состоится 17 октября в Лондоне на арене O2.
Первый бой боксеров прошел в мае этого года, в котором Дюбуа нокаутировал Вордли в 11-м раунде.
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