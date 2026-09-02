Денис Седашов

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) и бывший обладатель этого титула Фабио Вордли (20-1-1, 19 КО) провели первую дуэль взглядов перед повторным поединком.

Реванш британских супертяжеловесов состоится 17 октября в Лондоне на арене O2.

Daniel Dubois & Fabio Wardley FACEOFF 🥶#DuboisWardley2 | Oct 17 | The O2, London | @DAZNBoxing pic.twitter.com/eRKsHMVjRt — Queensberry Promotions (@Queensberry) September 2, 2026

Первый бой боксеров прошел в мае этого года, в котором Дюбуа нокаутировал Вордли в 11-м раунде.

Скандал в команде Дюбуа! Менеджер прекратил сотрудничество с чемпионом мира из-за его отца.