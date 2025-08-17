Чисора уверен, что Усик убьёт Итауму в их поединке
Британский ветеран не верит в шансы 20-летнего проспекта против абсолютного чемпиона мира
около 1 часа назад
Британский боксер супертяжелого веса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) выразил мнение о возможном поединке между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 КО) и молодым 20-летним британцем Мозесом Итаумой (13-0, 11 КО), передает Ring Magazine.
Чисора, который имеет опыт боев с топовыми соперниками, не оставил шансов Итауме, заявив, что Усик его уничтожит.
«Усик победит малого, Усик его убьёт».
Напомним, ранее Итаума нокаутировал в первом раунде Диллиана Уайта.
Итаума считает, что ему еще рано биться с Усиком, но промоутер Турки Аль аш-Шейх видит этот бой следующим для британца.