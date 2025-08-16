Хргович победил Давида Аделею единогласным решением судей.
Для Филипа этот триумф стал уже вторым в 2025 году
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Хорватский боксер супертяжелого веса Филип Хргович (19-1, 14 KO) одержал победу над британцем Дэвидом Аделеем (14-2, 13 KO).
Поединок завершился единогласным решением судей – 98-91 и дважды 99-90 в пользу хорвата.
Во втором раунде Хргович получил рассечение, однако в восьмом смог отправить соперника в нокдаун.
Эта победа стала для Хрговича уже второй в 2025 году.
Хргович ответил, кто заслуживает на поединок с Усиком.
