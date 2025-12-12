Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC и IBF в легчайшем дивизионе японец Дзунто Накатани (31-0, 24 КО) назвал пятерку лучших боксеров независимо от весовой категории.

На первую позицию он поставил абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО), на вторую позицию – обладателя титулов WBA, WBO и IBF во втором среднем дивизионе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

На третью строчку Дзунто поставил чемпиона WBC, WBA и WBO во втором наилегчайшем весе Джесси Родригеса (23-0, 16 КО), на четвертую – чемпиона WBC в легком дивизионе Шакура Стивенсона (24-0, 11 КО), на пятую – себя.

Отметим, что чемпион WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) не попал в топ-5 по версии Накатани.

Ранее стало известно, когда состоится японский мегафайт Иноуэ – Накатани.