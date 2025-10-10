Паркер хочет перехватить соперника у Усика
Джозеф не проти подраться с Итаумой в декабре
около 1 часа назад
Временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) уже строит планы после поединка с Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO). Новозеландец заявил, что готов разделить ринг с Мозесом Итаумой (13-0, 11 KO) в конце 2025 года. Хэвивейтера цитирует vringe.com:
Драться раз в год – этого просто недостаточно. Хочу драться как можно чаще, и если с Вордли все пройдет хорошо, выпустите меня на ринг снова в конце года. Я с удовольствием принял бы бой с Итаумой. Я приму любой доступный бой.
Думаю, Мозес большой талант. Он может драться только с тем, кого против него ставят, и каждый раз делал то, что должен. Он молод, силен, быстр. Я буду драться со всеми и каждым. Слушайте, он большая угроза. Очень талантливый молодой боец, который просто доминирует над теми, кто перед ним, так что, конечно, все будут требовать большие деньги. Но если это возможно, это произойдет.
Отметим, что Мозес должен вернуться на ринг 13 декабря. Среди потенциальных оппонентов – брат Тайсона Фьюри.