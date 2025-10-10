Временный чемпион WBO Джозеф Паркер (36-2, 24 KO) уже строит планы после поединка с Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO). Новозеландец заявил, что готов разделить ринг с Мозесом Итаумой (13-0, 11 KO) в конце 2025 года. Хэвивейтера цитирует vringe.com:

Драться раз в год – этого просто недостаточно. Хочу драться как можно чаще, и если с Вордли все пройдет хорошо, выпустите меня на ринг снова в конце года. Я с удовольствием принял бы бой с Итаумой. Я приму любой доступный бой.

Думаю, Мозес большой талант. Он может драться только с тем, кого против него ставят, и каждый раз делал то, что должен. Он молод, силен, быстр. Я буду драться со всеми и каждым. Слушайте, он большая угроза. Очень талантливый молодой боец, который просто доминирует над теми, кто перед ним, так что, конечно, все будут требовать большие деньги. Но если это возможно, это произойдет.