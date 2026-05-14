Чухаджян и Донован показали одинаковый вес перед боем в Германии
около 2 часов назад
Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (26-3, 14 KO) и ирландец Педди Донован (14-2, 11 КО) провели официальную процедуру взвешивания накануне очного противостояния.
Оба спортсмена уложились в лимит своей весовой категории и показали идентичный результат на весах — 66,5 кг.
Напомним, бой состоится завтра, 15 мая, в немецком Мангейме.
