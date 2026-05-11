«Строим рисунок боя»: Сенченко — о стратегии Чухаджяна на поединок с Донованом
Бой состоится 15 мая
около 1 часа назад
Известный украинский тренер и экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко рассказал о финальном этапе подготовки своего подопечного Карена Чухаджяна (26-3, 14 КО) к поединку против ирландца Пэдди Донована (14-2, 11 КО).
В комментарии для LuckyPunch специалист подвел итоги тренировочного сбора и наметил план на ближайшие дни:
Что касается лагеря в Риге — мы провели там 4 недели, почти 5. В целом лагерем довольны, подготовка тоже прошла хорошо. Мы подходим к бою в хорошей форме, поэтому уже ждем поединка. Настраиваемся, сейчас больше идет тактическая настройка: выстраиваем рисунок боя, который должны реализовать для победы, проговариваем все тактические моменты. Также уже контролируем вес, чтобы все было в норме. В четверг — взвешивание, и после этого будем полностью готовы к бою.
Напомним, бой Чухаджян — Донован состоится 15 мая. Победитель получит статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Льюис Крокер.
