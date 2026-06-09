Денис Седашов

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) в Instagram рассказал о паузе в карьере после двух поединков против Александра Усика (25-0, 16 КО). Эксчемпион признался, что после поражения временно покинул бокс, но сейчас планирует вернуться на ринг.

По словам 37-летнего боксера, после продолжительного отдыха он снова готов проводить масштабные поединки и рассчитывает выступить до конца 2026 года.

Я бился за звание абсолютного чемпиона в 2024 году в Саудовской Аравии дважды. Должен был отомстить, но этому не суждено было случиться. Мы все думали, что объявят: «И новый чемпион...», но этого не произошло. Я ушел из бокса. Чувствовал себя ужасно и провел 16 месяцев вне ринга. Потом, после 16 месяцев перерыва, я вернулся в 37 лет, чтобы снова распродать все билеты на стадион Тоттенхэма. Спустя 4 года после первого раза, когда я это сделал. Какая удивительная ночь, это была дань памяти моему покойному другу Рикки Хаттону. 2026-й – это год, когда я наслаждаюсь всем, что сделал в своей жизни и карьере, и восхищаюсь этим. Вернулся к тому, что люблю. Устраиваю большой бой в этом году. Все дороги ведут меня обратно в Ирландию. Тайсон Ф'юрі

«Я опустился на самое дно». Фьюри – о победе над Владимиром Кличко.