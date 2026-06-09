«Я опустился на самое дно». Фьюри – о победе над Владимиром Кличко
Звездный британец не смог справиться со славой
40 минут назадПодписаться в
Кличко и Фьюри / Фото — Yahoo
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) вспомнил победу над экс-владельцем титулов в хевивейте украинцем Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).
«Мечты действительно сбываются. Я победил Владимира Кличко в немецком Дюссельдорфе в 2015 году и стал чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, журнала The Ring и линейным чемпионом. В 27 лет я достиг всего этого. Но я опустился на самое дно, впал в депрессию и имел суицидальные мысли. Я был вне ринга почти 3 года».
В ноябре 2015-го Тайсон победил Владимира единогласным решением судей.
Ранее стало известно имя одного из кандидатов на разминочный бой с Фьюри перед Джошуа.