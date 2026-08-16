Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй в интервью YouTube-каналу Seconds Out рассказал, что больше всего в своей карьере жалеет о так и не проведенном поединке против Виталия Кличко.

По словам британского боксера, стилистически бой со старшим из братьев Кличко был для него более привлекательным, чем поединок против Владимира.

Мне очень нравился стиль Виталия. Я дрался с Владимиром, но Виталий пошел бы на бой и дал бы мне больше возможностей. Именно этот бой я всегда мечтал провести. Дэвид Хэй

Напомним, Дэвид Хэй встречался в ринге с Владимиром Кличко в июле 2011 года и проиграл единогласным решением судей.

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