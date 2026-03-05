Хижняк дебютирует в профессиональном боксе: известное имя соперника
Украинец выйдет на ринг против колумбийца
около 3 часов назад
Украинский боксер Александр Хижняк проведет свой первый поединок на профессиональном ринге 21 марта. Олимпийский чемпион встретится с колумбийцем Вильмером Бароном (8-13-1, 6 КО).
Бой состоится в селе Лесники (Equides Club) в рамках турнира промоутерской компании Александра Усика — Usyk 17 Promotions.
Хижняк, Ловчинский, Жасан и компания – участники вечера бокса от промоутерской компании Усика.