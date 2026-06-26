«Разочарование»: президент WBC эмоционально отреагировал на отказ Усика от титула
Маурисио Сулейман не поверил в подлинность видео украинца
около 3 часов назадПодписаться в
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал заявление украинского боксера Александра Усика (25-0, 16 КО) о сдаче чемпионских поясов в супертяжелом весе.
Глава организации признался, что узнал о решении непобежденного чемпиона из публикации в соцсетях и был удивлен таким шагом.
Какое же разочарование для меня узнать из видео в социальных сетях, что наш чемпион в супертяжелом весе освобождает свой титул WBC. Такая у нас сейчас жизнь, что я бы даже подумал, что это ИИ. Лично я желаю Усику больших успехов в жизни как на ринге, так и за его пределами.
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