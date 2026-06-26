«Ему нечего доказывать»: Красюк прокомментировал заявление Усика об освобождении поясов
Промоутер считает отказ от титулов логичным шагом
около 2 часов назадПодписаться в
Промоутер Александр Красюк прокомментировал решение чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) сделать свои титулы вакантными.
Менеджер поддержал шаг украинского боксера, отметив, что тот уже вписал свое имя в историю спорта. Слова приводит РБК-Украина.
Усик – великий чемпион. Таким он и должен остаться в мировой истории. Он достиг невероятных высот в боксе, и ему больше не нужно ничего доказывать.
А «последний танец» должен быть гопак. С него всё началось – им пусть и закончится.
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