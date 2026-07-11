Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк оценил перспективы экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко вернуться на вершину мирового бокса. Слова приводит Vringe.

Беленюк с иронией отметил, что теоретические шансы есть всегда и у каждого, однако в ситуации с Ломаченко главным фактором становится время и возраст спортсмена. По мнению титулованного борца, собрать все пояса в легком весе за короткий срок будет крайне сложно, особенно с учетом возраста боксера.

Гипотетически даже мне реально стать абсолютным чемпионом мира. Вопрос в том, насколько эта реальность является реальной. Скажем, все претенденты услышали, что Жан Беленюк выходит на арену, и сразу решили покинуть бокс. И я становлюсь абсолютным чемпионом. Это чрезвычайно минимальные шансы, но они есть.

Поэтому считаю, что шансы у Василия точно есть. Насколько они велики? Не могу судить, тут уже надо смотреть по ситуации. Например, в дивизионе может быть четыре чемпиона, а могут все пояса быть у кого-то одного. Если четыре чемпиона — то это процесс, который будет длиться несколько лет. Вряд ли можно организовать все поединки за год. Тем более, если бойцу уже 38 лет, как Василию.