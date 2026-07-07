Владимир Кириченко

Владелец титула WBA в полусреднем дивизионе Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) и бывший чемпион мира в легкой и первой полусредней весовых категориях Теофимо Лопес (22-2, 13 КО) согласовали проведение титульного боя 22 августа. Об этом сообщает ESPN.

Бой состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Поединок будет доступен в формате PPV на платформах Prime Video и DAZN.

На кону боя будет титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе, который принадлежит Ромеро.

В мае 2025 года Роландо победил Райана Гарсию единогласным решением судей.

Лопес в феврале проиграл Шакуру Стивенсону в бою за титул WBO в первой полусредней весовой категории.

Ранее сообщалось, что Лопес и его команда заключили соглашение непосредственно с DAZN.