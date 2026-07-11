Беленюк провел битву взглядов с 52-летним бойцом из Израиля перед боем в Киеве
Украинец встретится с Хаимом Гозали
около 2 часов назадПодписаться в
Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк и 52-летний израильский боец Хаим Гозали (15-6) провели официальную битву взглядов накануне поединка в Киеве.
Бой по правилам смешанных единоборств состоится во Дворце спорта на шоу промоушена Arena. Для Беленюка это первый поединок в ММА.
Борцовскую карьеру он завершил в августе 2024 года после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде в Париже.
Беленюк и Насибов дебютируют в ММА на шоу в Киеве.
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