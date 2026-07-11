Денис Седашов

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк и 52-летний израильский боец Хаим Гозали (15-6) провели официальную битву взглядов накануне поединка в Киеве.

Бой по правилам смешанных единоборств состоится во Дворце спорта на шоу промоушена Arena. Для Беленюка это первый поединок в ММА.

Борцовскую карьеру он завершил в августе 2024 года после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде в Париже.

Беленюк и Насибов дебютируют в ММА на шоу в Киеве.