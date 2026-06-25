Украинский боксер второй средней весовой категории Сергей Деревянченко (16-6, 11 KO) поделился планами по дальнейшему развитию карьеры и оценил возможность побороться за титул новой лиги Zuffa Boxing.

Боксер отметил, что в настоящее время сосредоточен на возвращении на высокий уровень, а также прокомментировал ситуацию в своих дивизионах, упомянув бывших соперников — Кристиан Мбилли и Хайме Мунгии. Слова приводит vRINGe.

Честно говоря, сейчас об этом не думаю. Нужно хорошо вернуться, показать себя. А уже после этого можно будет двигаться дальше и о чем-то думать. Так что же я хочу? Я хочу вернуться. И не просто вернуться. А вернуться в топ.

В среднем весе или в суперсреднем. Потому что в суперсреднем весе Кристиан Мбилль, с которым я боксировал, стал чемпионом мира и в сентябре будет боксировать с Канело Альваресом. А Хайме Мунгия месяц назад выиграл пояс у Хосе Ресендиса. Не получилось. И Ресендис боксировал с Мунгией. Поэтому сейчас я хочу снова войти в топ. А уже тогда думать о поясе — Zuffa или каком-то другом.