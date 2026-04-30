Денис Седашов

Украинские боксеры Сергей Деревянченко (16-6, 11 KO) и Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) подписали контракты с организацией Zuffa Boxing. Сообщает BucketHatBoxing.

Деревянченко в последний раз боксировал в июле 2025 года, одержав победу над американцем Джереми Рамосом (14-18, 4 КО). Сиренко тем же летом потерпел поражение от британца Соломона Дакреса (10-1, 3 КО) единогласным решением судей.

Ранее в Zuffa Boxing присоединились еще два представителя Украины — Александр Гвоздик (21-3, 17 KO) и Сергей Богачук (27-3, 24 КО).