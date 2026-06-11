Владимир Кириченко

Украинский ветеран бокса Сергей Деревянченко (16-6, 11 KO) проведет бой с американцем Джалилом Хэккеттом (12-1, 9 КО). Об этом сообщает The Ring.

10-раундовый бой в среднем дивизионе состоится 26 июля в театре Infosys на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.

Бой откроет основную часть вечера бокса Zuffa Boxing 09, которая будет состоять из трех поединков.

В конце апреля Деревянченко подписал соглашение с Zuffa. Для него это будет дебютный бой в промоушене.

40-летний Деревянченко провел лишь один бой после поражения единогласным решением судей от Кристиана Мбиллы (29-0-1, 23 КО) в августе 2024 года. В июле 2025-го он одержал победу над американцем Джереми Рамосом.

23-летний Хэккетт в конце 2024 года проиграл Хосе Роману раздельным решением судей, после чего одержал три победы подряд. В своем дебютном поединке под эгидой Zuffa Boxing 1 февраля в Лас-Вегасе он победил Роберто Круса-младшего решением большинства судей.

Ранее сообщалось, что Канело в сентябре проведет бой против обидчика Деревянченко.