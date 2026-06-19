Денис Седашев

Промоутерская компания Zuffa Boxing официально объявила о поединке украинского боксера второй средней весовой категории Сергея Деревянченко (16-6, 11 KO).

Украинец проведет 10-раундовый бой в лимите средней весовой категории против 23-летнего американца Джалила Хекетта (12-1). Встреча состоится 26 июля в Нью-Йорке.

Для 40-летнего Деревянченко этот поединок станет дебютным под эгидой Zuffa Boxing, с которой он подписал контракт в конце апреля.

Свой последний бой Сергей провел в июле 2025 года, одержав победу над американцем Джереми Рамосом.

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