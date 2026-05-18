Эпическая битва на фоне пирамид. WBC показала официальный постер поединка Усик — Верховен
Поединок состоится 23 мая
около 2 часов назад
Всемирный боксерский совет (WBC) официально презентовал промо-постер к предстоящему поединку между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и топовым нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Бой состоится уже в ближайшую субботу, 23 мая, в городе Гиза на фоне знаменитых пирамид. В Украине прямая трансляция этого события будет доступна на платформе «Киевстар ТВ».
