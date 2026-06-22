Британский боксер супертяжелого веса Дэвид Аллен поделился мыслями о поединке между хорватом Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО) и британцем Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО). Слова приводятся Boxing News Online.

Аллен назвал это противостояние встречей бойца мирового класса и потенциального лидера дивизиона. По мнению боксера, главными преимуществами Итаума станут скорость и выносливость, что позволит ему завершить поединок досрочно.

Я считаю, что это невероятный бой – у нас есть проверенный боец мирового класса против, возможно, парня, который будет следующим номером один в супертяжелом весе в течение следующих 15 лет.

Хргович – хороший боец, настоящий топуровень. Он действительно очень хорош. Но, на мой взгляд, Итаума для него слишком быстрый. Возможно, слишком быстрый и слишком свежий. Думаю, Мозес победит досрочно.