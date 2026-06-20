Денис Седашов

Промоутерская компания Queensberry Promotions официально анонсировала поединок в супертяжелом весе между британским проспектом Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО) и опытным хорватом Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО). Сообщает Queensberry.

Противостояние состоится 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне, Великобритания.

Для 21-летнего Итаумы это будет первый бой после победы над Джермейном Франклином.

34-летний Хргович в последний раз выходил на ринг в мае, когда победил Дейва Аллена.

Итаума может провести поединок против двукратного олимпийского.