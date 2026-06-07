Регулярный чемпион WBA в супертяжёлом дивизионе россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) для Boxing News заявил, что готов провести поединок против британца Моузеса Итаума (13-0, 11 КО).

«[В феврале] я сказал: «Окей, давайте поговорим». Некоторые переговоры, разговоры, промоутеры, менеджеры, команды – без проблем, просто дайте мне локацию, время, дату и давайте драться.

Но это бокс – это серьезный бизнес. Возможно, сейчас не идеальное время для этого боя. Возможно, после июля мы подеремся, или, возможно, в следующем году.

У Мозеса хорошая команда, хороший промоутер, хороший менеджер, хороший тренер, и, возможно, его команда решит взять этот бой [против Хрговича], потому что, возможно, это лучший вариант для него сейчас, так как он молод, у него, возможно, еще немного опыта, и для его карьеры бой с Хрговичем идеален».