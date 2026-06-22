Итаума и Хргович провели первую битву взглядов накануне августовского боя
Бой запланирован на 29 августа
около 1 часа назадПодписаться в
Британский проспект супертяжёлого веса Мозес Итаума (14-0, 12 КО) и хорватский супертяжеловес Филип Хргович (20-1, 15 КО) впервые сошлись в поединке взглядов. Встреча боксеров состоялась во время официальной пресс-конференции.
Поединок между спортсменами запланирован на 29 августа. Шоу примет арена O2 Arena в Лондоне.
Для 21-летнего непобеждённого Итаумы этот бой станет первым после победы над Джермейном Франклином. 34-летний Хргович в своём последнем поединке, который состоялся в мае, нанёс поражение Дейву Аллену.
Ранее стало известно, когда будет объявлен следующий бой Итаумы.