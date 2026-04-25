Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился ожиданиями от потенциального мегафайта между двумя звездами британского бокса — Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) и Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО). Слова цитирует Boxing News.

Мы уже на том этапе, когда если это не произойдет в этом году — люди начнут терять интерес. Говорят, что интерес исчезнет, но на самом деле нет. Это все еще огромный бой. Громкий, привлекательный поединок. Мы можем говорить: "Да уже никто не хочет это смотреть", но все равно будут смотреть. Все захотят увидеть этот бой. Так что будем надеяться, что оба будут здоровы.

Тайсон, кстати, выглядел прекрасно в последнем бою — хотя и всего два раунда. Он избавился от ржавчины и вернулся в свою форму. Это было даже лучше, чем если бы он просто быстро нокаутировал соперника в первом раунде. Потому что тогда он ничего бы не вынес из этого боя и мог бы подойти к поединку с Джошуа все еще не в оптимальной форме.

А против Джошуа нельзя выходить неподготовленным на 100%. Нужно быть собранным с самого начала. И Тайсон дал себе лучшую подготовку, проведя полноценный бой против крупного соперника на протяжении нескольких раундов.