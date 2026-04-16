Питер Фьюри — о бое Джошуа и Тайсона: «Уверен, это произойдет»
Специалист подчеркнул высокий интерес публики к этому поединку
38 минут назад
Известный британский тренер Питер Фьюри убежден, что поединок между экс-чемпионами мира в тяжелом весе Тайсоном Фьюри (35-2-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) обязательно состоится. Специалист считает, что огромный спрос со стороны болельщиков сделает этот мегабой неизбежным. Слова приводит Seconds Out.
Думаю, так. Считаю, что все эти бои рано или поздно состоятся. Спрос со стороны публики очень велик, так что, уверен, это произойдет. [Что касается Джошуа], думаю, [промежуточный бой] нужен. Он долго не выступал, действительно долго. К тому же была травма. Поэтому ему стоит вернуться, провести один бой, а уже потом выходить на большой поединок.
Джошуа: «Бой с Фьори может стать разминкой для меня».
