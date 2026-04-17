Хирн: «Мы как никогда близки к организации боя Джошуа — Фьюри»
Промоутер сделал важное заявление по поводу организации мегабоя
около 2 часов назад
Промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы Энтони Джошуа(29-4, 26 KO), подтвердил активную фазу переговоров о мегафайте против Тайсона Фьюри(35-2-1, 24 КО). Слова приводит iFL TV.
По словам главы компании Matchroom Boxing, стороны ежедневно работают над согласованием деталей контракта с участием представителей Саудовской Аравии.
Мы ежедневно ведем переговоры с Турцией и юристами стороны по поводу этого боя. Сейчас это просто постоянный обмен позициями. Я не буду вдаваться в детали, но у меня четкая установка — организовать этот бой. Так что надеюсь, что скоро сможем сообщить хорошие новости для всех. [Подошли ли мы к этому как никогда близко?] Да, без всяких сомнений.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04